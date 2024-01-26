26 січня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна знімати хрестик

26 січня християни вшановують пам'ять преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна. Сім'я жила у V столітті, була досить знатною та шанованою.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України. Детальніше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна

Преподобний Ксенофонт та Марія жили заможно, проте мали дуже добре серце. Батьки хотіли дати своїм синам хорошу освіту, тому відправили їх у місто Бейрут на навчання. Однак корабель не доїхав до місця призначення, а потонув. Аркадій та Іоанн вижили, але хлопців розкинуло у різні куточки. Брати вирішили присвятити своє життя Богові, тому пішли у монастир.

Батьки не отримували жодної інформації про синів, деякий час навіть думали, що вони загинули. Однак зустріч відбулася через декілька років. Ксенофонт та Марія побачили Аркадія та Іоанна у Єрусалимі, коли відвідували святі місця. Сім'я на деякий час возз'єдналася. Проте згодом брати відправилися у пустелю, де отримали дар від Господа. Цікаво, що Марія та Ксенофонт також могли робити неймовірні речі.

Що не можна робити

Не можна лихословити, злитися та ображатися.

Заборонено сваритися з сусідами.

Не варто знімати хрестик, адже можете накликати біду.

Народні прикмети

Якщо ледь-ледь буде світити місяць, то незабаром почнеться снігопад.

Якщо вдарить суворий мороз, то скоро прийде похолодання.

Якщо на небі буде багато зірок, то отримаєте хороший врожай льону.

Що ще відзначають

26 січня відзначається День працівника контрольно-ревізійної служби України. Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" був підписаний у 1993 році. Люди, які працюють у цій сфері, контролюють фінансовий облік, бухгалтерську документацію та звіти в українських державних організаціях.

Також щороку 26 січня – Міжнародний день митника. Свято відзначають з 1983 року. 26 січня 1953 року у Брюсселі Рада митного співробітництва провела свою першу конференцію. На подію приїхали представники з 17 країн Європи.