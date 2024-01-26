Також сьогодні відзначається Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України. Детальніше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу.
Важливо За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року
День пам'яті преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна
Преподобний Ксенофонт та Марія жили заможно, проте мали дуже добре серце. Батьки хотіли дати своїм синам хорошу освіту, тому відправили їх у місто Бейрут на навчання. Однак корабель не доїхав до місця призначення, а потонув. Аркадій та Іоанн вижили, але хлопців розкинуло у різні куточки. Брати вирішили присвятити своє життя Богові, тому пішли у монастир.
Батьки не отримували жодної інформації про синів, деякий час навіть думали, що вони загинули. Однак зустріч відбулася через декілька років. Ксенофонт та Марія побачили Аркадія та Іоанна у Єрусалимі, коли відвідували святі місця. Сім'я на деякий час возз'єдналася. Проте згодом брати відправилися у пустелю, де отримали дар від Господа. Цікаво, що Марія та Ксенофонт також могли робити неймовірні речі.
Що не можна робити
- Не можна лихословити, злитися та ображатися.
- Заборонено сваритися з сусідами.
- Не варто знімати хрестик, адже можете накликати біду.
Народні прикмети
- Якщо ледь-ледь буде світити місяць, то незабаром почнеться снігопад.
- Якщо вдарить суворий мороз, то скоро прийде похолодання.
- Якщо на небі буде багато зірок, то отримаєте хороший врожай льону.
Що ще відзначають
26 січня відзначається День працівника контрольно-ревізійної служби України. Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" був підписаний у 1993 році. Люди, які працюють у цій сфері, контролюють фінансовий облік, бухгалтерську документацію та звіти в українських державних організаціях.
Також щороку 26 січня – Міжнародний день митника. Свято відзначають з 1983 року. 26 січня 1953 року у Брюсселі Рада митного співробітництва провела свою першу конференцію. На подію приїхали представники з 17 країн Європи.