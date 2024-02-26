Колись наші предки у цей день починали працювати на городі, якщо на землі вже не лежав сніг, а суворі морози відступили. Більше про народні прикмети та заборони на цей день розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святителя Порфирія

У 25 років Порфирій пішов у Скитський монастир. Він пробув там 5 років, а потім вирішив відправитися в Єрусалим, щоб подивитися на святі місця. У 40-річному віці чоловік став священником, а потім обійняв посаду єпископа Газського. Помер святитель Порфирій у 420 році.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, лихословити, ображатися та злитися.

Чоловікам сьогодні краще не знайомитися з жінками.

Не можна плавати у водоймах, інакше почнете втрачати пам'ять у старшому віці.

Народні прикмети

Зоряне небо – до спекотного літа.

Якщо буде південний вітер, то скоро почнеться відлига.

Дощ – до рясного врожаю.

Якщо випаде сніг, то чекайте на холодну весну.

Що ще відзначають

26 лютого маємо пам'ятну дату – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Вона була встановлена указом Президента України Володимира Зеленського у 2020 році. Саме 26 лютого 2014 року кримські татари та українці вийшли на мітинг у місті Сімферополь, аби підтримати територіальну цілісність України.



Також сьогодні відзначається Всесвітній день фісташок. Цей горіх є одним із найпопулярніших у світі. Його полюбляє велика кількість людей. Цікаво, що фісташки прийшли до нас з Близького Сходу та Центральної Азії.