З давніх-давен люди у цей день моляться святому, адже вважається, що він допоможе усім вірянам. Більше про життя Гавриїла, розкаже LifeStyle 24.

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Собор архангела Гавриїла

Архангела Гавриїла вважають вісником хороших новин. Він, зокрема, розказав пророку Мойсею секрет, як створився світ, а потім разом з ним написав Книгу Буття. Анні святий сповістив, що скоро вона народить Діву Марію. Відомо також, що Гавриїл попередив Йосипа, що Ірод хоче вбити усіх маленьких дітей у Вифлеємі. Так він врятував життя Ісуса Христа.

Що не можна робити

Не можна їсти м'ясо, молочні продукти, рибу та вживати алкоголь, оскільки триває Великий піст.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто сваритися, обманювати, лихословити та лінуватися.

Краще не викидати хліб, бо прикличете у сім'ю голод.

Народні прикмети

Якщо побачите, що на дахах ще лежить сніг, то чекайте на похолодання.

Заморозки – до непогожої весни.

Сильний дощ – до рясного врожаю грибів.

Ясна погода – до щедрого врожаю фруктів.

Що ще відзначають

Щороку 26 березня ми святкуємо День Національної гвардії України. Таку подію 18 березня 2015 року започаткував президент України Петро Порошенко. Сьогодні варто подякувати усім причетним за захист нашої країни.

Також у вівторок відзначається Всесвітній день вермуту. Це алкогольний напій, який зроблений з червоного або білого вина. Крім того, до нього додають різноманітні рослини, зокрема альпійський полин, корицю та кардамон.