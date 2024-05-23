Детальніше про заборони та народні прикмети цього дня розповість LifeStyle 24. Також дізнайтеся більше про життя Михайла Сповідника.

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День пам'яті преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського

У молодому віці Михайло відправився жити у монастир біля Чорного моря. За свої старання чоловік отримав від Бога дар. Одного разу, коли були жнива, люди дуже хотіли пити. Завдяки молитвам Михайла, раптом у посудині з'явилася вода. Незабаром преподобний став єпископом Синадським.

Згодом Візантією почав правити імператор Лев Вірменин. Він наказав відправити Михайла у в'язницю, що була у місті Євдокіада. Там чоловік і помер.

Що не можна робити

Не можна позичати гроші, бо позбудетесь добробуту.

Не варто сумувати й конфліктувати, інакше почнуться сімейні проблеми.

Краще відкласти переїзд на інший день.

Не рекомендується займатися ремонтом.

Народні прикмети

Якщо зранку буде дуже спекотно, то скоро погода погіршиться.

Якщо побачите багато мурах, то надворі буде сухо.

Вологе повітря вранці – до поганої погоди.

Якщо будете чути сильний запах трави, то чекайте на дощ.

Що ще відзначають

Щороку 23 травня відзначається День морської піхоти України. Професійне свято існує з 2014 року, однак спершу припадало на 16 листопада. Саме тоді у 1992 році була складена перша присяга морського піхотинця. У 2018 році дату змінили на 21 травня, адже святкували 100 річницю Української революції (1817 – 1921). До того ж саме у цей день, у 1918 році, гетьман Павло Скоропадський видав указ, згідно з яким була створена бригада морської піхоти.

Також сьогодні українці святкують День Героїв. Це свято присвячене воїнам, які протягом століть виборюють свободу України. У цей день, зокрема, згадуємо героїв Небесної Сотні, чоловіків та жінок, які стали на захист держави під час російсько-української війни, яка розпочалася у 2014 році.