Детальніше про заборони та народні прикмети цього дня розповість LifeStyle 24. Також дізнайтеся більше про життя Михайла Сповідника.
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День пам'яті преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського
У молодому віці Михайло відправився жити у монастир біля Чорного моря. За свої старання чоловік отримав від Бога дар. Одного разу, коли були жнива, люди дуже хотіли пити. Завдяки молитвам Михайла, раптом у посудині з'явилася вода. Незабаром преподобний став єпископом Синадським.
Згодом Візантією почав правити імператор Лев Вірменин. Він наказав відправити Михайла у в'язницю, що була у місті Євдокіада. Там чоловік і помер.
Що не можна робити
- Не можна позичати гроші, бо позбудетесь добробуту.
- Не варто сумувати й конфліктувати, інакше почнуться сімейні проблеми.
- Краще відкласти переїзд на інший день.
- Не рекомендується займатися ремонтом.
Народні прикмети
- Якщо зранку буде дуже спекотно, то скоро погода погіршиться.
- Якщо побачите багато мурах, то надворі буде сухо.
- Вологе повітря вранці – до поганої погоди.
- Якщо будете чути сильний запах трави, то чекайте на дощ.
Що ще відзначають
Щороку 23 травня відзначається День морської піхоти України. Професійне свято існує з 2014 року, однак спершу припадало на 16 листопада. Саме тоді у 1992 році була складена перша присяга морського піхотинця. У 2018 році дату змінили на 21 травня, адже святкували 100 річницю Української революції (1817 – 1921). До того ж саме у цей день, у 1918 році, гетьман Павло Скоропадський видав указ, згідно з яким була створена бригада морської піхоти.
Також сьогодні українці святкують День Героїв. Це свято присвячене воїнам, які протягом століть виборюють свободу України. У цей день, зокрема, згадуємо героїв Небесної Сотні, чоловіків та жінок, які стали на захист держави під час російсько-української війни, яка розпочалася у 2014 році.