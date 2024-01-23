23 січня – яке церковне свято: головні заборони на сьогодні
За новоюліанським календарем 23 січня християни вшановують пам'ять священномученика Климента, єпископа Анкірського, і мученика Агафангела Римлянина.
Також сьогодні відзначається День ручного письма. Детальніше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу.
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День пам'яті священномученика Климента
Климент Анкірський народився у Галатії – це один із регіонів Малої Азії. Він був зовсім маленьким хлопчиком, коли втратив батьків. Цікаво, що матір Климента сповідувала християнство, а батько – язичництво. Одного разу жінка, на ім'я Софія, вирішила усиновити хлопця. У той час якраз прийшов голод, від якого помирало багато людей. Тому Климент допомагав Софії піклуватися про нужденних.
За життя Климент був читцем, дияконом, пресвітером, а згодом став єпископом Анкірським. Одного разу імператор Діоклетіан наказав ув'язнити чоловіка. Адже людей, які сповідували християнську віру, в той час суворо карали.
Через те, що Климент відмовився поклонятися ідолам, його підвішували на дереві, закидували камінням та палицями, обпікали вогнем і різали. Однак рани допомагали зцілювати ангели, яких посилав Ісус Христос.
День пам'яті мученика Агафангела Римлянина
Коли Діоклетіан наказав відправити Климента до Нікодимії, священномученик познайомився на кораблі з Агафангелом. Страждання чоловіків не закінчились. Адже в Нікодимії на них також чекали катування, зокрема святих закидували камінням.
Коли Клименту та Агафангелу вдалося врятуватися, вони почали лікувати інших людей та розповідати їм про Господа. Після цього мучеників відправили в Анкару, а потім в Амісію, де знову жорстоко катували.
Після смерті імператора Максиміліана, Агафангелу відсікли голову. Згодом вбили й Климента, який передбачив свою смерть.
Що не можна робити
- Не можна сваритися та лихословити.
- Краще відмовитися від поганих звичок.
- Не варто йти на важливі зустрічі та приймати будь-які рішення.
- Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
- Вагітним краще не стояти на порозі, бо дитина буде часто хворіти.
Народні прикмети
- Якщо вигляне сонце, то весна буде ранньою.
- Якщо почуєте синичок, то скоро прийде похолодання.
- Якщо вдарить мороз, то у серпні буде жарко.
- Якщо почнеться снігопад, то чекайте на багатий врожай.
Що ще відзначають
Щороку 23 січня відзначається День ручного письма або День почерку. Свято запровадила Асоціація виробників письмових приладів у 1977 році. Дату обрали невипадково, адже в цей день народився Джон Генкок, третій президент Континентального конгресу. Він був одним із тих, хто у 1776 році підписав Декларацію про незалежність Сполучених Штатів Америки.