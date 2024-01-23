Також сьогодні відзначається День ручного письма. Детальніше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті священномученика Климента

Климент Анкірський народився у Галатії – це один із регіонів Малої Азії. Він був зовсім маленьким хлопчиком, коли втратив батьків. Цікаво, що матір Климента сповідувала християнство, а батько – язичництво. Одного разу жінка, на ім'я Софія, вирішила усиновити хлопця. У той час якраз прийшов голод, від якого помирало багато людей. Тому Климент допомагав Софії піклуватися про нужденних.

За життя Климент був читцем, дияконом, пресвітером, а згодом став єпископом Анкірським. Одного разу імператор Діоклетіан наказав ув'язнити чоловіка. Адже людей, які сповідували християнську віру, в той час суворо карали.

Через те, що Климент відмовився поклонятися ідолам, його підвішували на дереві, закидували камінням та палицями, обпікали вогнем і різали. Однак рани допомагали зцілювати ангели, яких посилав Ісус Христос.

День пам'яті мученика Агафангела Римлянина

Коли Діоклетіан наказав відправити Климента до Нікодимії, священномученик познайомився на кораблі з Агафангелом. Страждання чоловіків не закінчились. Адже в Нікодимії на них також чекали катування, зокрема святих закидували камінням.

Коли Клименту та Агафангелу вдалося врятуватися, вони почали лікувати інших людей та розповідати їм про Господа. Після цього мучеників відправили в Анкару, а потім в Амісію, де знову жорстоко катували.

Після смерті імператора Максиміліана, Агафангелу відсікли голову. Згодом вбили й Климента, який передбачив свою смерть.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити.

Краще відмовитися від поганих звичок.

Не варто йти на важливі зустрічі та приймати будь-які рішення.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Вагітним краще не стояти на порозі, бо дитина буде часто хворіти.

Народні прикмети

Якщо вигляне сонце, то весна буде ранньою.

Якщо почуєте синичок, то скоро прийде похолодання.

Якщо вдарить мороз, то у серпні буде жарко.

Якщо почнеться снігопад, то чекайте на багатий врожай.

Що ще відзначають

Щороку 23 січня відзначається День ручного письма або День почерку. Свято запровадила Асоціація виробників письмових приладів у 1977 році. Дату обрали невипадково, адже в цей день народився Джон Генкок, третій президент Континентального конгресу. Він був одним із тих, хто у 1776 році підписав Декларацію про незалежність Сполучених Штатів Америки.