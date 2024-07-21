21 липня – яке свято в Україні та світі: чому сьогодні не варто брати до рук гострі предмети

21 липня 2024, 07:00
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21 липня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзекіїла. У давні часи люди у цей день обов'язково зранку набирали воду з джерела, адже вірили, що у свято вона виліковує від недуг.

Наші предки також збиралися працювати у саду, варили компот, квас або вино з яблук. Детальніше про важливі заборони та цікаві народні прикмети на сьогодні розповість LifeStyle 24

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День пам'яті святого пророка Єзекіїла

Єзекіїл виховувався у сім'ї священника. Коли тривала друга Єрусалимська окупація, він перебував у полоні у Навуходоносорі. Саме тоді пророкові явився Бог, який був на престолі. Згодом через це на Єзекіїла наділи кайдани – таким було його покарання. Також вважається, що святий вмів творити чудеса. 

Що не можна робити

  • Заборонено обманювати одне одного.
  • Не варто користуватися гострими предметами, бо станеться біда.
  • Не можна виганяти гостей, які прийдуть до хати. 

Народні прикмети

  • Якщо вночі буде холодно, то чекайте на ранню та морозяну зиму.
  • Туман – до погожої та сонячної осені. 
  • Якщо випаде злива, то готуйтеся до сирої осені. 
  • Якщо надворі тепло, то буде хороший врожай грибів.

Що ще відзначають

21 липня маємо професійне свято – День працівників металургійної та гірничодобувної галузі. Його запровадили 3 червня 1993 року. Вважається, що така професія виникла дуже давно – 5 тисяч років до наших часів. 

Також сьогодні відзначається Міжнародний день морозива. Його святкують усі любителі цього виду солодощів у різних країнах світу. Спершу Національний день морозива був лише у Сполучених Штатах Америки. Його запровадив Рональд Рейган – сороковий президент країни. Сталося це у 1984 році. 

Автор: Марія Примич