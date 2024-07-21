21 липня – яке свято в Україні та світі: чому сьогодні не варто брати до рук гострі предмети

21 липня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзекіїла. У давні часи люди у цей день обов'язково зранку набирали воду з джерела, адже вірили, що у свято вона виліковує від недуг.

Наші предки також збиралися працювати у саду, варили компот, квас або вино з яблук. Детальніше про важливі заборони та цікаві народні прикмети на сьогодні розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого пророка Єзекіїла

Єзекіїл виховувався у сім'ї священника. Коли тривала друга Єрусалимська окупація, він перебував у полоні у Навуходоносорі. Саме тоді пророкові явився Бог, який був на престолі. Згодом через це на Єзекіїла наділи кайдани – таким було його покарання. Також вважається, що святий вмів творити чудеса.

Що не можна робити

Заборонено обманювати одне одного.

Не варто користуватися гострими предметами, бо станеться біда.

Не можна виганяти гостей, які прийдуть до хати.

Народні прикмети

Якщо вночі буде холодно, то чекайте на ранню та морозяну зиму.

Туман – до погожої та сонячної осені.

Якщо випаде злива, то готуйтеся до сирої осені.

Якщо надворі тепло, то буде хороший врожай грибів.

Що ще відзначають

21 липня маємо професійне свято – День працівників металургійної та гірничодобувної галузі. Його запровадили 3 червня 1993 року. Вважається, що така професія виникла дуже давно – 5 тисяч років до наших часів.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день морозива. Його святкують усі любителі цього виду солодощів у різних країнах світу. Спершу Національний день морозива був лише у Сполучених Штатах Америки. Його запровадив Рональд Рейган – сороковий президент країни. Сталося це у 1984 році.