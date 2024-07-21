Наши предки также собирались работать в саду, варили компот, квас или вино из яблок. Подробнее о важных запретах и интересных народных приметах на сегодня расскажет LifeStyle 24.
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День памяти святого пророка Иезекиила
Иезекииль воспитывался в семье священника. Когда продолжалась вторая Иерусалимская оккупация, он находился в плену у Навуходоносора. Именно тогда пророку явился Бог, который был на престоле. Впоследствии из-за этого на Иезекиила надели кандалы – таким было его наказание. Также считается, что святой умел творить чудеса.
Что нельзя делать
- Запрещено обманывать друг друга.
- Не стоит пользоваться острыми предметами, ибо случится беда.
- Нельзя выгонять гостей, которые придут в дом.
Народные приметы
- Если ночью будет холодно, то ждите раннюю и морозную зиму.
- Туман – к погожей и солнечной осени.
- Если выпадет ливень, то готовьтесь к сырой осени.
- Если на улице тепло, то будет хороший урожай грибов.
Что еще отмечают
21 июля имеем профессиональный праздник – День работников металлургической и горнодобывающей отрасли. Его ввели 3 июня 1993 года. Считается, что такая профессия возникла очень давно – 5 тысяч лет до наших времен.
Также сегодня отмечается Международный день мороженого. Его празднуют все любители этого вида сладостей в разных странах мира. Сначала Национальный день мороженого был только в Соединенных Штатах Америки. Его ввел Рональд Рейган – сороковой президент страны. Произошло это в 1984 году.