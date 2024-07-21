Наші предки також збиралися працювати у саду, варили компот, квас або вино з яблук. Детальніше про важливі заборони та цікаві народні прикмети на сьогодні розповість LifeStyle 24.
Актуально Дякуємо за вашу працю: гарні привітання у картинках з Днем металурга
День пам'яті святого пророка Єзекіїла
Єзекіїл виховувався у сім'ї священника. Коли тривала друга Єрусалимська окупація, він перебував у полоні у Навуходоносорі. Саме тоді пророкові явився Бог, який був на престолі. Згодом через це на Єзекіїла наділи кайдани – таким було його покарання. Також вважається, що святий вмів творити чудеса.
Що не можна робити
- Заборонено обманювати одне одного.
- Не варто користуватися гострими предметами, бо станеться біда.
- Не можна виганяти гостей, які прийдуть до хати.
Народні прикмети
- Якщо вночі буде холодно, то чекайте на ранню та морозяну зиму.
- Туман – до погожої та сонячної осені.
- Якщо випаде злива, то готуйтеся до сирої осені.
- Якщо надворі тепло, то буде хороший врожай грибів.
Що ще відзначають
21 липня маємо професійне свято – День працівників металургійної та гірничодобувної галузі. Його запровадили 3 червня 1993 року. Вважається, що така професія виникла дуже давно – 5 тисяч років до наших часів.
Також сьогодні відзначається Міжнародний день морозива. Його святкують усі любителі цього виду солодощів у різних країнах світу. Спершу Національний день морозива був лише у Сполучених Штатах Америки. Його запровадив Рональд Рейган – сороковий президент країни. Сталося це у 1984 році.