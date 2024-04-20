Яке свято у суботу, 20 квітня: чому сьогодні не можна прати білизну

20 квітня за новим церковним календарем вшановується пам'ять преподобного Теодора Трихіни. Наші предки у молитвах до святого просили здоров'я, аби він допоміг вилікувати хвороби, які турбують.

Раніше люди також починали у цей день сіяти квасолю, гарбуз та огірки. Детальніше про сьогоднішнє свято читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Теодора Трихіни

Теодор Трихіна родом з Константинополя. Він виховувався у багатій сім'ї та ще у дитинстві присвятив життя духовному розвитку. У юному віці покинув свій дім та перебрався у пустелю. Теодор майже нічого не їв, а пив воду. Крім того, не спав довго. Згодом отримав від Господа особливий дар.

Що не можна робити

Відкладіть прання білизни на інший день, бо вночі прийде поганий сон.

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, алкогольні напої, влаштовувати гучні гуляння, адже триває Великий піст.

Заборонено лихословити та сваритися.

Не варто йти на риболовлю.

Народні прикмети

Якщо вдарить грім, то отримаєте рясний врожай.

Ясна ніч – до заморозків.

Якщо почнеться дощ, то цього року меду майже не буде.

Якщо вже є комарі, то незабаром потепліє.

Що ще відзначають

На 20 квітня припадає щорічне свято – День вдячності волонтерам. Без цих людей неможливо уявити нинішнє життя в Україні. Наші волонтери допомагають не лише армії, але й цивільним людям, які постраждали під час кровопролитної війни, яку розв'язала Росія ще у 2014 році.

Традиційно у третю суботу квітня в Україні відзначається День навколишнього середовища або День довкілля. У це свято люди приводять до ладу свої міста та села, зокрема прибирають сміття та садять дерева.