Раніше люди також починали у цей день сіяти квасолю, гарбуз та огірки. Детальніше про сьогоднішнє свято читайте на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Теодора Трихіни

Теодор Трихіна родом з Константинополя. Він виховувався у багатій сім'ї та ще у дитинстві присвятив життя духовному розвитку. У юному віці покинув свій дім та перебрався у пустелю. Теодор майже нічого не їв, а пив воду. Крім того, не спав довго. Згодом отримав від Господа особливий дар.

Що не можна робити

  • Відкладіть прання білизни на інший день, бо вночі прийде поганий сон.
  • Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, алкогольні напої, влаштовувати гучні гуляння, адже триває Великий піст.
  • Заборонено лихословити та сваритися.
  • Не варто йти на риболовлю.

Народні прикмети

  • Якщо вдарить грім, то отримаєте рясний врожай.
  • Ясна ніч – до заморозків.
  • Якщо почнеться дощ, то цього року меду майже не буде.
  • Якщо вже є комарі, то незабаром потепліє.

Що ще відзначають

На 20 квітня припадає щорічне свято – День вдячності волонтерам. Без цих людей неможливо уявити нинішнє життя в Україні. Наші волонтери допомагають не лише армії, але й цивільним людям, які постраждали під час кровопролитної війни, яку розв'язала Росія ще у 2014 році.

Традиційно у третю суботу квітня в Україні відзначається День навколишнього середовища або День довкілля. У це свято люди приводять до ладу свої міста та села, зокрема прибирають сміття та садять дерева.