Раніше люди також починали у цей день сіяти квасолю, гарбуз та огірки. Детальніше про сьогоднішнє свято читайте на сайті LifeStyle 24.
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День пам'яті преподобного Теодора Трихіни
Теодор Трихіна родом з Константинополя. Він виховувався у багатій сім'ї та ще у дитинстві присвятив життя духовному розвитку. У юному віці покинув свій дім та перебрався у пустелю. Теодор майже нічого не їв, а пив воду. Крім того, не спав довго. Згодом отримав від Господа особливий дар.
Що не можна робити
- Відкладіть прання білизни на інший день, бо вночі прийде поганий сон.
- Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, алкогольні напої, влаштовувати гучні гуляння, адже триває Великий піст.
- Заборонено лихословити та сваритися.
- Не варто йти на риболовлю.
Народні прикмети
- Якщо вдарить грім, то отримаєте рясний врожай.
- Ясна ніч – до заморозків.
- Якщо почнеться дощ, то цього року меду майже не буде.
- Якщо вже є комарі, то незабаром потепліє.
Що ще відзначають
На 20 квітня припадає щорічне свято – День вдячності волонтерам. Без цих людей неможливо уявити нинішнє життя в Україні. Наші волонтери допомагають не лише армії, але й цивільним людям, які постраждали під час кровопролитної війни, яку розв'язала Росія ще у 2014 році.
Традиційно у третю суботу квітня в Україні відзначається День навколишнього середовища або День довкілля. У це свято люди приводять до ладу свої міста та села, зокрема прибирають сміття та садять дерева.