19 лютого – яке церковне свято: що не можна робити сьогодні

19 лютого за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Филимона й Архипа. Відомо, що вони були учнями апостола Павла.

Також сьогодні відзначається День Державного герба України та Міжнародний день перетягування каната. Більше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті апостолів від 70-ти Филимона й Архипа

Филимон вважався досить відомим серед людей. Він мешкав у місті Колоси, що у Фригії, а Архип був там єпископом. Керівником церкви його зробив апостол Павло. Також відомо, що Архип мав дружину, яка називалася Апфією, а також був архипастирем у місті Газа. Филимон же приймав у своєму будинку християн, які слухали таємні богослужіння. Адже у ті часи правили відступники.

Тому згодом імператор Нерон наказав зарізати Архипа ножем, а Апфію і Филимона закидати камінням та закопати в землю. Адже вони сповідували християнство.

Що не можна робити

Не варто починати нові справи, адже зазнаєте невдач.

Заборонено дивитися на небо вночі, бо притягнете біди в сім'ю.

Не можна позичати гроші, оскільки потім не вилазитимете з боргів.

Краще не відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо ворони літатимуть зграями, то скоро випаде сніг.

Якщо почнеться снігопад, то рік буде неврожайним.

Якщо в печі горітиме сильний вогонь, то скоро зіпсується погода.

Якщо ясно світитиме сонце, то незабаром прийде тепло.

Що ще відзначають

19 лютого відзначається щорічне свято – Міжнародний день перетягування каната. Цьому виду спорту вже тисячі років. Зокрема, ним займалися в Єгипті, Японії, Китаї та Греції. Особливо перетягувати канат любили воїни.

Крім того, сьогодні відзначається День Державного герба України. 19 лютого 1992 року Верховною Радою України було затверджено тризуб Малим гербом України. Цей знак має дуже давню історію, адже існував ще у часи Київської Русі.