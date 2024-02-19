Также сегодня отмечается День Государственного герба Украины и Международный день перетягивания каната. Больше расскажет LifeStyle 24.

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День памяти апостолов от 70-ти Филимона и Архипа

Филимон считался достаточно известным среди людей. Он жил в городе Колоссы, что во Фригии, а Архип был там епископом. Руководителем церкви его сделал апостол Павел. Также известно, что Архип имел жену, которая называлась Апфией, а также был архипастырем в городе Газа. Филимон же принимал в своем доме христиан, которые слушали тайные богослужения. Ведь в те времена правили отступники.

Поэтому впоследствии император Нерон приказал зарезать Архипа ножом, а Апфию и Филимона забросать камнями и закопать в землю. Ведь они исповедовали христианство.

Что нельзя делать

Не стоит начинать новые дела, ведь потерпите неудачи.

Запрещено смотреть на небо ночью, потому что притянете беды в семью.

Нельзя занимать деньги, поскольку потом не будете вылезать из долгов.

Лучше не отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если вороны будут летать стаями, то скоро выпадет снег.

Если начнется снегопад, то год будет неурожайным.

Если в печи будет гореть сильный огонь, то скоро испортится погода.

Если ясно будет светить солнце, то вскоре придет тепло.

Что еще отмечают

19 февраля отмечается ежегодный праздник – Международный день перетягивания каната. Этому виду спорта уже тысячи лет. В частности, ним занимались в Египте, Японии, Китае и Греции. Особенно перетягивать канат любили воины.

Кроме того, сегодня отмечается День Государственного герба Украины. 19 февраля 1992 года Верховной Радой Украины было утверждено трезубец Малым гербом Украины. Этот знак имеет очень давнюю историю, ведь существовал еще во времена Киевской Руси.