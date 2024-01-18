Також сьогодні відзначається День тлумачного словника та День запалювання маяка. Більше читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті святителів Афанасія Великого і Кирила

Афанасій Великий народився в Олександрії. Його виховували у християнських традиціях, тому згодом чоловік став дияконом. В той час багато людей заперечували віру в Ісуса Христа, а Афанасій намагався звернути їх у християнство. Згодом він став архієпископом. Після цього недруги почали звинувачувати святителя у вбивствах та зґвалтуваннях. Крім того, декілька разів виганяли з рідного міста.

Кирило також був відданий християнській вірі. Коли він обійняв посаду патріарха, то вигнав відступників з Олександрії та збудував храм. Церкві Кирило присвятив 32 роки, а помер у 444 році. За життя святитель написав багато книг.

Що не можна робити

Заборонено хрестити хлопчиків, інакше вони виростуть кволими.

Сьогодні краще не справляти весілля.

Не варто переїжджати, бо у новому домі постійно відбуватимуться сварки.

Якщо є можливість, то не варто робити операції в цей день.

Краще не судитися, бо не виграєте справу.

Народні прикмети

Якщо почнеться відлига, то цього року буде поганий врожай картоплі.

Якщо ясно світитиме сонце, то весна прийде рано.

Сильна хуртовина – до пізньої весни.

Якщо ворони літатимуть зграями, то мороз ще довго протримається.

Що ще відзначають

Щороку 18 січня відзначається День тлумачного словника. Дату вибрали на честь дня народження британського теолога, лікаря та лексикографа Пітера Марка Роже. У 1852 році він видав "Тезаурус англійських слів і фраз" – словник синонімів.

Також сьогодні – День запалювання маяка. Раніше маяки допомагати морякам плисти безпечним шляхом. Яскраве світло, яке випромінюється від нього, видно навіть уночі.