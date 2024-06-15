Згідно з народними прикметами, сьогодні краще не виходити з дому, адже надворі гуляє нечиста сила. Варто провести свято у колі рідних людей. Що ще не можна робити цієї суботи, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого пророка Амоса

Спершу Амос працював пастухом, а вже потім став пророком, якого дуже шанували віряни. Розповідав людям про Бога він в Ізраїльському царстві. Святий допоміг євреям прийняти християнство, тому вони перестали поклонятися ідолам. Пророцтва Амоса можна прочитати у Біблії.

Що не можна робити

У цей день не варто веселитися.

Не рекомендується відвідувати ліс та луг.

Також сьогодні краще не йти до річки, бо активізовується нечисть.

Народні прикмети

Роса – до щедрого врожаю.

Якщо випаде дощ, то жито погано вродить.

Туман – до дощів.

Якщо побачите на хмарах жовтий колір, то завтра буде дощ.

Що ще відзначають

Щороку 15 червня відзначається День захисту людей похилого віку. Свято має ще одну назву – Всесвітній день поширення інформації про насильство над літніми людьми та вперше відбулося у 2001 році.

На третю суботу червня також припадає Міжнародний день серфінгу. У 2005 році його запровадили Surfing Magazine та Surfrider. Зараз цей водний спорт є доволі популярним, багато людей хочуть спробувати себе у ньому.