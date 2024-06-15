Согласно народным приметам, сегодня лучше не выходить из дома, ведь на улице гуляет нечистая сила. Стоит провести праздник в кругу родных людей. Что еще нельзя делать в эту субботу, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого пророка Амоса

Сначала Амос работал пастухом, а уже потом стал пророком, которого очень уважали верующие. Рассказывал людям о Боге он в Израильском царстве. Святой помог евреям принять христианство, поэтому они перестали поклоняться идолам. Пророчества Амоса можно прочитать в Библии.

Что нельзя делать

В этот день не стоит веселиться.

Не рекомендуется посещать лес и луг.

Также сегодня лучше не идти к реке, потому что активизируется нечисть.

Народные приметы

Роса – к щедрому урожаю.

Если выпадет дождь, то рожь плохо уродится.

Туман – к дождям.

Если увидите на облаках желтый цвет, то завтра будет дождь.

Что еще отмечают

Каждый год 15 июня отмечается День защиты пожилых людей. Праздник имеет еще одно название – Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми и впервые состоялся в 2001 году.

На третью субботу июня также приходится Международный день серфинга. В 2005 году его ввели Surfing Magazine и Surfrider. Сейчас этот водный спорт довольно популярный, много людей хотят попробовать себя в нем.