Яке релігійне свято відзначають 14 січня: що не можна робити у цей день

14 січня українці відзначають День пам'яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. До переходу на новоюліанський календар це свято випадало на 27 січня.

Також сьогодні святкують День впорядкування оселі та Всесвітній день логіки. Детальніше розповість 24 Канал.

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День пам'яті рівноапостольної Ніни

Свята Ніна народилася десь у 280 році та мешкала у Каппадокії. Сім'я дівчини була відомою, а дядько – Патріарх Єрусалимський. У дитинстві Ніні постійно розповідали про Господа. Тому вона дуже шанувала християнську віру.

Коли дівчині виповнилося 20 років, то вона відправилася до Єрусалиму. Батьки віддали Ніну на виховання до благочестивої Ніанфорії. Саме тоді вона дізналася, що у місті Мцхеті, яке у Грузії, є хітон Ісуса Христа. Цікаво, що люди там сповідували язичництво.

Згодом святій Ніні приснилася Діва Марія. Богородиця сказала, щоб дівчина відправилася до Грузії, а з собою взяла хрест з виноградної лози. Ніна дослухалася до матері Ісуса Христа та почала розповідати Його вчення. Дорога супроводжувалася голодом, холодом та перешкодами.

За життя рівноапостольна Ніна взяла до себе на навчання декількох дівчат. Після смерті святої у 335 році, вони продовжили її справу.

Що не можна робити

Заборонено різати домашню худобу та птицю.

Не можна вживати м'ясо.

Не варто ображати тварин.

Заборонено говорити про погане здоров'я тварин, бо можете наврочити.

Не можна залишати невиконаними будь-які справи.

Народні прикмети

Якщо вдосвіта почуєте спів півня, то скоро прийде потепління.

Якщо звіється вітер, то протягом року будуть сильні дощі.

Білі хмари – до морозу, сірі – до мокрого снігу.

Якщо вдарить суворий мороз, то незабаром потепліє.

Що ще відзначають

14 січня відзначається День впорядкування оселі. Сьогодні варто привести будинок до ладу та викинути усі непотрібні речі. Також можна придбати якийсь новий декор, щоб зробити домівку більш затишною.

Також сьогодні щорічне свято – Всесвітній день логіки. Вперше його відсвяткували 14 січня 2019 року. Засновницями вважаються дві міжнародні організації – ЮНЕСКО та CIPSH. Затвердили свято на Головній конференції ЮНЕСКО у 2019 році.