Также сегодня празднуют День благоустройства дома и Всемирный день логики. Подробнее расскажет 24 Канал.

Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

День памяти равноапостольной Нины

Святая Нина родилась где-то в 280 году и жила в Каппадокии. Семья девушки была известна, а дядя – Патриарх Иерусалимский. В детстве Нине постоянно рассказывали о Господе. Поэтому она очень чтила христианскую веру.

Когда девушке исполнилось 20 лет, она отправилась в Иерусалим. Родители отдали Нину на воспитание к благочестивой Нианфории. В это время она узнала, что в городе Мцхети, который находится в Грузии, есть хитон Иисуса Христа. Интересно, что люди там исповедовали язычество.

Впоследствии святой Нине приснилась Дева Мария. Богородица сказала, чтобы девушка отправилась в Грузию, а с собой взяла крест из виноградной лозы. Нина прислушивалась к матери Иисуса Христа и начала рассказывать Его учение. Дорога сопровождалась голодом, холодом и препятствиями.

При жизни равноапостольная Нина взяла к себе на обучение нескольких девушек. После смерти святой в 335 году они продолжили ее дело.

Что нельзя делать

Запрещено резать домашний скот и птицу.

Нельзя употреблять мясо.

Не стоит оскорблять животных.

Запрещено говорить о плохом здоровье животных, потому что можете сглазить.

Нельзя оставлять невыполненными какие-либо дела.

Народные приметы

Если на рассвете услышите пение петуха, то скоро придет потепление.

Если поднимется ветер, то в течение года будут сильные дожди.

Белые облака –к морозу, серые – к мокрому снегу.

Если ударит суровый мороз, то скоро потеплеет.

Что еще отмечают

14 января отмечается День благоустройства дома. Сегодня следует привести дом в порядок и выбросить все ненужные вещи. Также можно приобрести какой-то новый декор, чтобы сделать дом более уютным.

Также сегодня ежегодный праздник – Всемирный день логики. Впервые он был отмечен 14 января 2019 года. Основательницами считаются две международные организации – ЮНЕСКО и CIPSH. Утвердили праздник на Главной конференции ЮНЕСКО в 2019 году.