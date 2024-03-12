Яке свято у вівторок, 12 березня: чому сьогодні не рекомендується довго спати

12 березня за новоюліанським календарем християни вшановують пам'ять преподобного Феофана Сповідника. Раніше у цей день, якщо повністю танув сніг, люди на світанку виходили на вулицю, щоб зустріти весну.

Також було заведено прибирати у будинку, кропити його та розставляти по кутах монети. Вважалося, що так можна притягнути у сім'ю достаток. Які ще свята є сьогодні дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Феофана Сповідника

Преподобний Феофан народився у Константинополі. Виховувався у відомій родині, його батьком був префект Егейських островів. Хлопець рано залишився сиротою. Тоді питанням його освіти почав займатися візантійський імператор Костянтин V Копронін. Згодом Феофан одружився та став монахом. Відомо, що святий побудував три монастирі, один, зокрема, біля Кізікуса. Також чоловік є автором твору, який називається "Хронографія".

Що не можна робити

Заборонено лінуватися, сваритися та лихословити.

Не можна стригтися та фарбуватися.

Не рекомендується шити та в'язати.

Не варто довго спати, бо протягом року переслідуватимуть невдачі.

Народні прикмети

Іній на деревах – до холодного та дощового червня.

Туман – до рясного врожаю льону.

Якщо побачите ворон на землі, то скоро прийде тепло.

Хороша та сонячна погода – до непогожого літа.

Що ще відзначають

Щороку 12 березня відзначається Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Свято у 2008 році заснували дві організації: Міжнародна амністія та Репортер без кордонів. У цей день заведено говорити людям про свободу слова, зокрема в інтернеті. Крім того, організовуються різноманітні заходи.

Також на 12 березня припадає Всесвітній день боротьби з глаукомою. Ініціаторками такої події стали Всесвітня асоціація пацієнтів та Всесвітня організація товариств глаукоми у 2008 році. Глаукома – це хвороба ока, людина повністю втрачає зір. Сьогодні варто наголошувати на тому, що потрібно вчасно звертатися до лікарів.