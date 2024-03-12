Также было принято убирать в доме, кропить его и расставлять по углам монеты. Считалось, что так можно привлечь в семью достаток. Какие еще праздники есть сегодня узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Феофана Исповедника

Преподобный Феофан родился в Константинополе. Воспитывался в известной семье, его отцом был префект Эгейских островов. Парень рано остался сиротой. Тогда вопросом его образования начал заниматься византийский император Константин V Копронин. Впоследствии Феофан женился и стал монахом. Известно, что святой построил три монастыря, один, в частности, возле Кизикуса. Также мужчина является автором произведения, который называется "Хронография".

Что нельзя делать

Запрещено лениться, ссориться и сквернословить.

Нельзя стричься и краситься.

Не рекомендуется шить и вязать.

Не стоит долго спать, потому что в течение года будут преследовать неудачи.

Народные приметы

Иней на деревьях – к холодному и дождливому июню.

Туман – к обильному урожаю льна.

Если увидите ворон на земле, то скоро придет тепло.

Хорошая и солнечная погода – к ненастному лету.

Что еще отмечают

Ежегодно 12 марта отмечается Всемирный день борьбы с киберцензурой. Праздник в 2008 году основали две организации: Международная амнистияи Репортер без границ. В этот день принято говорить людям о свободе слова, в частности в интернете. Кроме того, организуются различные мероприятия.

Также на 12 марта приходится Всемирный день борьбы с глаукомой. Инициаторами такого события стали Всемирная ассоциация пациентов и Всемирная организация обществ глаукомы в 2008 году. Глаукома – это болезнь глаза, человек полностью теряет зрение. Сегодня стоит подчеркивать то, что нужно вовремя обращаться к врачам.