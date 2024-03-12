Також було заведено прибирати у будинку, кропити його та розставляти по кутах монети. Вважалося, що так можна притягнути у сім'ю достаток. Які ще свята є сьогодні дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.
Важливо Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року
День пам'яті преподобного Феофана Сповідника
Преподобний Феофан народився у Константинополі. Виховувався у відомій родині, його батьком був префект Егейських островів. Хлопець рано залишився сиротою. Тоді питанням його освіти почав займатися візантійський імператор Костянтин V Копронін. Згодом Феофан одружився та став монахом. Відомо, що святий побудував три монастирі, один, зокрема, біля Кізікуса. Також чоловік є автором твору, який називається "Хронографія".
Що не можна робити
- Заборонено лінуватися, сваритися та лихословити.
- Не можна стригтися та фарбуватися.
- Не рекомендується шити та в'язати.
- Не варто довго спати, бо протягом року переслідуватимуть невдачі.
Народні прикмети
- Іній на деревах – до холодного та дощового червня.
- Туман – до рясного врожаю льону.
- Якщо побачите ворон на землі, то скоро прийде тепло.
- Хороша та сонячна погода – до непогожого літа.
Що ще відзначають
Щороку 12 березня відзначається Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Свято у 2008 році заснували дві організації: Міжнародна амністія та Репортер без кордонів. У цей день заведено говорити людям про свободу слова, зокрема в інтернеті. Крім того, організовуються різноманітні заходи.
Також на 12 березня припадає Всесвітній день боротьби з глаукомою. Ініціаторками такої події стали Всесвітня асоціація пацієнтів та Всесвітня організація товариств глаукоми у 2008 році. Глаукома – це хвороба ока, людина повністю втрачає зір. Сьогодні варто наголошувати на тому, що потрібно вчасно звертатися до лікарів.