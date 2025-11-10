10 листопада люди йдуть до церкви, а також допомагають нужденним. Що сьогодні не можна робити, які прикмети існують на цей день і які свята ще відзначаються, читайте на сайті 24 Каналу.

День святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними

Святий Родіон – родич апостола Павла. Він покинув єпископську кафедру в Патрах, щоб разом зі святим апостолом Петром піти в Рим. Ще одним супутником останнього був Олімп.

Ераст, Сосипатр, Кварт і Тертий вчилися у святого апостола Павла. Сосипатр був єпископом Іконії, Ераст – спершу диякон і скарбник Єрусалимської Церкви, а пізніше – єпископ у Панеаде. Завдяки Кварту багато язичників перейшли в християнство. Тертий – другий єпископ Іконії.

Що не можна робити?

Не можна сваритися, важко працювати, лаятися, брехати, заздрити.

Заборонено лінуватися, відмовляти у допомозі, ображати, злитися.

Не варто планувати далеких поїздок, бо може щось статися у дорозі.

Краще не виносити з хати сміття і не прибирати, інакше можна позбутись достатку.

Не слід позичати сусідам гроші або речі, адже відлякаєте щастя.

Народні прикмети

Якщо вдарить мороз, то взимку буде багато снігу.

Якщо звіється сильний вітер, то чекайте на похолодання.

Якщо дощитиме, то зимою не буде сильних морозів.

Якщо почуєте, що горобці голосно цвірінькають, то готуйтесь до теплої зими.

Що ще відзначають?

Щороку 10 листопада відзначається Міжнародний день бухгалтера. Саме цього дня 1494 року італійський математик Луки Пачолі видав книгу "Все про арифметику, геометрію і пропорції".

На другий понеділок листопада припадає Всесвітній день сиріт. Його запровадив фонд The Stars Foundation у Сполучених Штатах Америки.