Цьогоріч Різдво Христове Україна офіційно відзначає 25 грудня. У мирний час цей день посеред тижня гарантовано був би державним вихідним, дозволяючи громадянам провести час із родинами та відвідати святкові богослужіння. Втім, поточна безпекова та економічна ситуація в країні диктує інші правила. Чи буде вихідний 25 грудня – пише 24 Канал із посиланням на Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Чи буде вихідний 25 грудня 2025 року?

Головним чинником, який визначає графік роботи та відпочинку, залишається подовжена дія воєнного стану. Відповідно до норм Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", звичні положення Кодексу законів про працю (КЗпП) тимчасово призупинені.

Це означає, що стаття 73 КЗпП, яка раніше законодавчо закріплювала перелік святкових та неробочих днів, наразі не діє. Через це на офіційному державному рівні додаткового вихідного дня 25 грудня 2025 року не передбачено. Так, для працівників державних установ, банківського сектору, комунальних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури цей четвер буде звичайним повноцінним робочим днем. Оплата праці за нього також здійснюватиметься у звичайному порядку, без застосування подвійних тарифів, які передбачалися б для роботи у святковий день за мирних умов.

Водночас важливо розуміти, що скасування обов'язкового державного вихідного не означає заборони на відпочинок. Законодавство залишає за приватними підприємцями та власниками бізнесу право самостійно розв'язувати питання графіку роботи. До того ж недержавні компанії можуть на власний розсуд встановити 25 грудня вихідним днем для своїх співробітників, скоротити тривалість робочого дня або ж перевести команду на дистанційний режим.

На який день тижня припадає Різдво 2025?