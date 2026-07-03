Яке сьогодні церковне свято: православний календар на липень 2026 року

У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у липні – розповідає Православний церковний календар.

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Православний календар на липень 2026 за новим стилем

1 липня – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана, преподобного Никодима Святогорця.

2 липня – святого Фотія, митрополита Київського і всієї Русі.

3 липня – святого Анатолія, патріарха Константинопольського.

4 липня – святителя Андрія, єпископа Критського, преподобної Марти.

5 липня – преподобного Афанасія Афонського.

6 липня – преподобного Сисоя Великого.

7 липня – благовірного Аскольда, первомученика Київського.

8 липня – великомученика Прокопія.

9 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, преподобного Гавриїла Афонського.

10 липня – преподобного Антонія Печерського.

11 липня – рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської. Це свято прославляє її як першу правительку Русі, яка прийняла християнство. Державна мудрість та рішучість княгині заклали міцний фундамент для майбутнього духовного розвитку всієї країни.

12 липня – мучеників Прокла та Іларія, мучеників Феодора, варяга, і сина його, Іоанна.

13 липня – Собор архангела Гавриїла. Це свято присвячене прославленню небесного вісника, який приніс людству звістку про майбутнє народження Спасителя. У цей день віряни вшановують його як головного захисника від бід.

14 липня – благовірного Аскольда, першомученика Київського.

15 липня – рівноапостольного великого князя Володимира. Цей день присвячений правителю, який охрестив Київську Русь у 988 році і зробив християнство державною релігією.

16 липня – священномученика Атеногена і 10 його учнів, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.

17 липня – великомучениці Марини.

18 липня – мученика Еміліана, преподобного Іоанна Багатостраждального, Києво-Печерського.

19 липня – пам'ять святих отців шістьох Вселенських соборів, преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.

20 липня – пророка Іллі.

21 липня – преподобного Симеона та Івана.

22 липня – рівноапостольної Марії Магдалини.

23 липня – Почаївської ікони Божої Матері.

24 липня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

25 липня – Успіння праведної Анни, матері Діви Марії. Воно нагадує про праведне життя жінки, яка після довгих років безпліддя народила Богородицю. Крім того, це свято символізує урочистий перехід святої Анни до вічного життя та підкреслює важливість материнства.

26 липня – мученика Єрмолая та інших, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського.

27 липня – великомученика Пантелеймона.

28 липня – апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, преподобного Мойсея, чудотворця Києво-Печерського.

29 липня – мученика Калиника.

30 липня – апостолів Сили, Андроніка та інших.

31 липня – передсвято Винесення чесних древ животворчого хреста Господнього та Заговини на Успенський піст.

Православний календар на липень 2026 за старим стилем

1 липня – преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського.

2 липня – апостола Юди, брата Господнього по плоті.

3 липня – мучеників Інни, Пінни, Римми.

4 липня – мученика Юліана Тарсійського.

5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

6 липня – мучениці Агрипіни Римлянки.

7 липня – Різдво Івана Предтечі.

8 липня – преподобномучениці Февронії.

9 липня – преподобного Давида Солунського.

10 липня – преподобного Самсона.

11 липня – перенесення мощей мучеників, безсрібників і чудотворців Кіра та Івана.

12 липня – первоверховних апостолів Петра і Павла.

13 липня – Собор 12 апостолів.

14 липня – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Римських.

15 липня – Покладання Ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні та святого Фотія, митрополита Київського.

16 липня – мученика Якинта та преподобного Анатолія.

17 липня – святого Андрія, архієпископа Критського та преподобної Марти.

18 липня – преподобного Афанасія Афонського.

19 липня – преподобного Сисоя Великого.

20 липня – преподобних Томи та Акакія.

21 липня – великомученика Прокопія.

22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

23 липня – преподобного Антонія Печерського, засновника українського чернецтва.

24 липня – святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.

25 липня – мучеників Прокла та Іларія.

26 липня – Собор архангела Гавриїла.

27 липня – благовірного князя Аскольда, першомученика Київського.

28 липня – святого рівноапостольного великого князя Володимира та День хрещення Київської Русі.

29 липня – священномученика Атеногена і 10 його учнів.

30 липня – великомучениці Марини Антіохійської.

31 липня – мученика Еміліана.