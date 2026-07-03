В 2026 году церкви продолжат следовать новому календарю. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в июле, рассказывает Православный церковный календарь.

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Православный календарь на июль 2026 года по новому стилю

1 июля – святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, преподобного Никодима Святогорца.

2 июля – святого Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

3 июля – святого Анатолия, патриарха Константинопольского.

4 июля – святителя Андрея, епископа Критского, преподобной Марты.

5 июля – преподобного Афанасия Афонского.

6 июля – преподобного Сисоя Великого.

7 июля – благоверного Аскольда, первомученика Киевского.

8 июля – великомученика Прокопия.

9 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, преподобного Гавриила Афонского.

10 июля – преподобного Антония Печерского.

11 июля – равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. Этот праздник прославляет её как первую правительницу Руси, принявшую христианство. Государственная мудрость и решительность княгини заложили прочный фундамент для будущего духовного развития всей страны.

12 июля – мучеников Прокла и Илария, мученика Феодора, варяга, и его сына Иоанна.

13 июля – Собор архангела Гавриила. Этот праздник посвящён прославлению небесного вестника, принесшего человечеству весть о грядущем рождении Спасителя. В этот день верующие чтят его как главного защитника от бед.

14 июля – благоверного Аскольда, первомученика Киевского.

15 июля – равноапостольного великого князя Владимира. Этот день посвящен правителю, который крестил Киевскую Русь в 988 году и сделал христианство государственной религией.

16 июля – священномученика Атеногену и 10 его ученикам, преподобному Иоанну Вишенскому, Святогорцу.

17 июля – великомученицы Марины.

18 июля – мученика Эмилиана, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского.

19 июля – память святых отцов шести Вселенских соборов, преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.

20 июля – пророка Илии.

21 июля – преподобных Симеона и Иоанна.

22 июля – равноапостольной Марии Магдалины.

23 июля – Почаевской иконы Божией Матери.

24 июля – мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

25 июля – Успение праведной Анны, матери Девы Марии. Оно напоминает о праведной жизни женщины, которая после долгих лет бесплодия родила Богородицу. Кроме того, этот праздник символизирует торжественный переход святой Анны в вечную жизнь и подчеркивает важность материнства.

26 июля – мученика Ермолая и других, преподобного Моисея Угрина Киево-Печерского.

27 июля – великомученика Пантелеймона.

28 июля – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского.

29 июля – мученика Калиника.

30 июля – апостолов Силы, Андроника и других.

31 июля – предпраздник Изнесения честных древ животворного креста Господня и начало Успенского поста.

Православный календарь на июль 2026 года по старому стилю

1 июля – преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского.

2 июля – апостола Иуды, брата Господня по плоти.

3 июля – мучениц Инны, Пинны, Риммы.

4 июля – мученика Юлиана Тарсийского.

5 июля – священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

6 июля – мученицы Агрипины Римлянки.

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.

8 июля – преподобномученицы Февронии.

9 июля – преподобного Давида Солунского.

10 июля – преподобного Самсона.

11 июля – перенесение мощей мучеников, безсребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.

12 июля – первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля – Собор 12 апостолов.

14 июля – безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Римских.

15 июля – Положение Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и святого Фотия, митрополита Киевского.

16 июля – мученика Якинта и преподобного Анатолия.

17 июля – святого Андрея, архиепископа Критского, и преподобной Марты.

18 июля – преподобного Афанасия Афонского.

19 июля – преподобного Сисоя Великого.

20 июля – преподобных Фомы и Акакия.

21 июля – великомученика Прокопия.

22 июля – священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

23 июля – преподобного Антония Печерского, основателя украинского монашества.

24 июля – святой равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской.

25 июля – мучеников Прокла и Илария.

26 июля – Собор архангела Гавриила.

27 июля – благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.

28 июля – святого равноапостольного великого князя Владимира и День крещения Киевской Руси.

29 июля – священномученика Атеногена и 10 его учеников.

30 июля – великомученицы Марины Антиохийской.

31 июля – мученика Эмилиана.