Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
6 серпня день Ангела відзначають Христина, Гліб, Давид, Анатолій, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
Читайте також Астрологи назвали шість знаків Зодіаку, які є найкращими батьками
Цей день в Україні та світі
- У 1932 році відкрився перший Венеційський кінофестиваль.
Свято в церковному календарі
Православна церква в цей день згадує пам'ять святих Бориса та Гліба. Святі були синами київського князя Володимира. Борис та Гліб загинули від руки їхнього брата – Святополка, якого потім через це вбивство прозвали Окаянним.
Прикмети 6 серпня
- Чайки сідають на воду – до дощу;
- Дощ зранку – до погожого та ясного дня;
- Південний вітер – до негоди;
- Роса до полудня – буде гроза;
- Яка погода в цей день – такою вона буде до кінця серпня.
Що не можна робити 6 серпня
- У цей день не можна виходити в поле та займатися фізичною працею;
- Не можна сьогодні рубати ліс на будівництво, оскільки люди, які будуть жити в тому будинку – постійно сваритимуться.