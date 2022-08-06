Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

6 серпня день Ангела відзначають Христина, Гліб, Давид, Анатолій, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

У 1932 році відкрився перший Венеційський кінофестиваль.

Свято в церковному календарі

Православна церква в цей день згадує пам'ять святих Бориса та Гліба. Святі були синами київського князя Володимира. Борис та Гліб загинули від руки їхнього брата – Святополка, якого потім через це вбивство прозвали Окаянним.

Прикмети 6 серпня

Чайки сідають на воду – до дощу;

Дощ зранку – до погожого та ясного дня;

Південний вітер – до негоди;

Роса до полудня – буде гроза;

Яка погода в цей день – такою вона буде до кінця серпня.

Що не можна робити 6 серпня