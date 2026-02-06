Про те, кого вітати сьогодні та які важливі події відзначає світ – розповідає National Day Calendar.

Яке сьогодні свято в Україні?

6 лютого в Україні відзначають Міжнародний день бармена. Дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що вона збігається з Днем святого Аманда, який вважається покровителем виноробів. Це професійне свято присвячене людям, які перетворюють звичайні інгредієнти на шедеври у келиху.

Яке сьогодні свято у світі?

Окрім професійного свята барменів, 6 лютого багате на інші цікаві, а подекуди й контрастні події. Наприклад, сьогодні також відзначають День носіння червоного одягу. Це глобальна акція, яка має привернути увагу до серцево-судинних захворювань, особливо у жінок. Тож червоний колір 6 лютого стає символом підтримки та обізнаності про здоров'я серця.

Водночас сьогодні ще відзначають Всесвітній день без мобільного телефону. Це ідеальний привід відкласти гаджети й спробувати прожити добу без стрічки новин, насолоджуючись живим спілкуванням.

Для тих, хто любить тренувати мозок, сьогоднішній день пропонує відсвяткувати День чисел, мета якого – показати, що математика може бути не нудною шкільною дисципліною, а захопливою грою.

А додати 6 лютого трохи безтурботності допоможе День жувальної гумки. Це жартівливе свято дозволяє офіційно розслабитися, насолодитися улюбленим смаком і навіть позмагатися у створенні найбільшої бульбашки.

Яке церковне свято 6 лютого?

За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Вукола. Він був учнем апостола Івана Богослова і став першим єпископом міста Смирна, де навернув до християнства безліч язичників. Святитель мирно відійшов до Господа, а на його могилі, за переказами, виросло дерево, яке зцілювало людей від хвороб.

Натомість за старим стилем 6 лютого згадують преподобну Ксенію Мілаську. Вона народилася в заможній римській родині, але втекла з власного весілля, щоб уникнути шлюбу і присвятити життя служінню Богу. Свята заснувала жіночий монастир і прославилася своєю допомогою всім нужденним.

Що не можна робити сьогодні?

Не варто починати робити ремонт, бо тоді протягом року вас супроводжуватимуть невдачі.

Не можна сперечатися та сваритися з близькими.

Не слід виносити сміття з дому ввечері.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

