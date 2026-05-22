У цей день наші предки їздили на конях і працювали в полі. Про Дні ангела й інші свята на 22 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мученика Василіска

Святий Василіск був племінником святого Феодора Тирона і жив за часів імператора Максиміана. У той період влада жорстоко переслідувала та регулярно страчувала християн за їхню віру. Коли правитель дізнався про діяльність Василіска, то наказав схопити його та кинути до в'язниці. Передчуваючи швидку смерть, святий відпросився у вартових, щоб востаннє побачити рідних і попрощатися з ними. Цей вчинок сильно розлютив Максиміана, тому він наказав негайно повернути чоловіка. Кати піддали Василіска жорстоким тортурам, але він усе одно відмовився поклонятися язичницьким богам і продовжував вірити в Христа. Зрозумівши, що зламати чоловіка не вдасться, імператор наказав стратити його. Приблизно у 308 році Василіску відсікли голову.

Хто святкує День ангела 22 травня?

За новоюліанським календарем, 22 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Василіск, Іван і Володимир.

Що ще відзначають?

Щороку 22 травня відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття. Його встановили у 2000 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Головна мета свята – підвищити обізнаність суспільства про проблеми біологічного різноманіття.

Також сьогодні святкують Всесвітній день міських фермерів, День Шерлока Голмса і Всесвітній день готів.