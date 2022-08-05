Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

5 серпня день Ангела відзначають Ганна і Віталій, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Міжнародний день світлофора;

Всесвітній день устриць;

Міжнародний день пива;

Міжнародний день світлофора;

У 1924 році в Туреччині заборонили багатоженство.

Свято в церковному календарі

5 серпня вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Ця чудотворна ікона є однією з найшанованіших православною церквою. Зберігається вона у Почаївській Лаврі (Почаїв, Крем’янецького району, Тернопільської області).

До ікони Божої Матері Почаївської звертаються за зціленням від сліпоти, застарілих хвороб, також за визволенням полонених. Древня реліквія зціляє байдужість до Господа, цинізм та апатію. Образ допомагає подолати сумніви та спокуси.

Щира молитва перед іконою позбавляє від захворювань суглобів – артриту, артрозу, подагри, бурситу, а ще – від хвороб серця і судин.

Лише в період з 1721 по 1832 роки зафіксовано 539 здійснених іконою чудотворень. Лик Почаївської Богородиці є однією з найбільших духовних святинь – він символізує Божественне милосердя, прощення, захист та благословення.

Подробнее: https://ukrburshtyn.com/ua/blog/poyavleniya-i-chudesa-pochaevskoj-bogorodice.html

Почаївська ікона Божої Матері

Прикмети 5 серпня

Туман на світанку – до погожого дня;

Сови кричать – до холодів;

Зірки яскраво мерехтять на світанку – до дощів.

Що не можна робити 5 серпня