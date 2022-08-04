Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

3 серпня день Ангела відзначає Марія, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Астрологи назвали шість знаків Зодіаку, які є найкращими батьками

Цей день в Україні та світі

День народження шампанського;

У 1687 році гетьманом Лівобережжя став Іван Мазепа.

Свято в церковному календарі

4 серпня православна церква вшановує пам'ять святої Марії Магдалини. У Євангелії нічого не йдеться про юні роки Марії Магдилини, втім відомо, що коли вона була молодою, то вела грішне життя. Вона народилася в невеличкому місті Магдала на березі Геннісаретського озера.

В Євангелії йдеться про те, що Господь вигнав з Марії сім бісів. Від моменту зцілення вона почала нове життя та стала вірною ученицею Господа. Магдалина проповідувала християнство у Римі, допомагаючи Іоанну Богослову. Померла вона мирно в Ефесі.



4 серпня вшановують пам'ять Марії Магдалини

Прикмети 4 серпня

Гроза – до хорошого врожаю зернових культур;

Павуки сховалися – до дощу;

Кури під час дощу ходять по подвір'ю – до теплої погоди;

Туман на світанку – до сонячного дня.

Що не можна робити 4 серпня