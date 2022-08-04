Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
3 серпня день Ангела відзначає Марія, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День народження шампанського;
- У 1687 році гетьманом Лівобережжя став Іван Мазепа.
Свято в церковному календарі
4 серпня православна церква вшановує пам'ять святої Марії Магдалини. У Євангелії нічого не йдеться про юні роки Марії Магдилини, втім відомо, що коли вона була молодою, то вела грішне життя. Вона народилася в невеличкому місті Магдала на березі Геннісаретського озера.
В Євангелії йдеться про те, що Господь вигнав з Марії сім бісів. Від моменту зцілення вона почала нове життя та стала вірною ученицею Господа. Магдалина проповідувала християнство у Римі, допомагаючи Іоанну Богослову. Померла вона мирно в Ефесі.
4 серпня вшановують пам'ять Марії Магдалини
Прикмети 4 серпня
- Гроза – до хорошого врожаю зернових культур;
- Павуки сховалися – до дощу;
- Кури під час дощу ходять по подвір'ю – до теплої погоди;
- Туман на світанку – до сонячного дня.
Що не можна робити 4 серпня
- Жінкам у цей день заборонено працювати;
- Під час грози не варто виходити з дому, оскільки можна потрапити під удар блискавки.