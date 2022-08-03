Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
3 серпня день Ангела відзначає Онуфрій, повідомляє 24 канал. Привітайте його з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- Всесвітній день кавуна.
Свято в церковному календарі
3 серпня вшановується пам'ять святого Онуфрія Печерського, якого в народі називають Онуфрієм Мовчазним. Він був ченцем Києво-Печерської Лаври. Жив він у Ближніх печерах, де зараз перебувають його нетлінні мощі. Відомо, що Онуфрій дотримувався мовчазного затвору, як і багато інших ченців.
Прикмети 3 серпня
- Гримить гроза – осінь буде довгою;
- Голосно кричать сороки – буде тепла погода взимку;
- Великі купи мурашників – до холодної зими;
- Багато жолудів на землі – урожай буде багатим.
Що не можна робити 3 серпня
- На Онуфрія не можна голосно розмовляти, а краще взагалі все робити мовчки;
- Не варто в цей день позичати гроші;
- Не можна їсти сирі яблука, які впали з дерева.