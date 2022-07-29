Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

29 липня день Ангела відзначають Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

День системного адміністратора;

День дощу;

Міжнародний день тигра.

Свято в церковному календарі

29 липня вшановується пам'ять священномученика Афіногена та його десяти учнів. Вони постраждали за віру під час гонінь у Севастії. Правитель Філомарх наказав затримати, закатувати та обезголовити Афіногена та його учнів за поширення християнства.

Ще наші предки вважали, що після Афіногена літо проходить свій спекотний пік, а ранки та вечори стають холоднішими.

Прикмети 29 липня

На Афіногена птиці замовкають, а ночі холоднішають;

У цей день густий туман – восени буде багато грибів;

Польові миші їдять посіви – до довгої та холодної зими;

Жовті хмари до заходу сонця – до дощу.

Що не можна робити 29 липня