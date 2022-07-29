Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
29 липня день Ангела відзначають Юлія, Яків, Валентина, Петро, Федір, Павло, Алевтина. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
- День системного адміністратора;
- День дощу;
- Міжнародний день тигра.
Свято в церковному календарі
29 липня вшановується пам'ять священномученика Афіногена та його десяти учнів. Вони постраждали за віру під час гонінь у Севастії. Правитель Філомарх наказав затримати, закатувати та обезголовити Афіногена та його учнів за поширення християнства.
Ще наші предки вважали, що після Афіногена літо проходить свій спекотний пік, а ранки та вечори стають холоднішими.
Прикмети 29 липня
- На Афіногена птиці замовкають, а ночі холоднішають;
- У цей день густий туман – восени буде багато грибів;
- Польові миші їдять посіви – до довгої та холодної зими;
- Жовті хмари до заходу сонця – до дощу.
Що не можна робити 29 липня
- У цей день не можна ходити в ліс та збирати там ягоди з грибами;
- Не варто сьогодні рубати дрова.