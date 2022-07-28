Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

28 липня день Ангела відзначає Володимир. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з гепатитом;

День Української Державності;

У 1992 році в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

У 1914 році початок Першої світової війни;

У 1896 році у Флориді засновано місто Маямі.

Свято в церковному календарі

Понад тисячу років тому відбулася важлива подія, яка змінила хід історії – Хрещення Київської Русі. Ця подія визначила долю багатьох поколінь українців. Цього року ми святкуємо 1034 річницю.

З 2008 року день Хрещення Київської Русі відзначається на державному рівні. Дата обрана не випадково. За переказами, саме в цей день, 28 липня, у 988 році князь Володимир прийняв нову віру та повернувся до Києва, щоб охрестити народ Русі.

У цей день віряни також вшановують пам'ять князя Володимира – хрестителя Русі та вітають усіх Володимирів з іменинами.



У 988 році відбулося Хрещення Київської Русі

Прикмети 28 липня

Пожовкла липа – чекайте на ранню осінь;

Дощ зранку – до сонячного дня;

Немає веселки після дощу – чекайте на ясні дні;

Туман ввечері – до дощу;

Коники гучно стрекочуть – до спеки.

Що не можна робити 28 липня