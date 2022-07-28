Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
28 липня день Ангела відзначає Володимир. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
Читайте також Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які швидко старіють
Цей день в Україні та світі
- Всесвітній день боротьби з гепатитом;
- День Української Державності;
- У 1992 році в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;
- У 1914 році початок Першої світової війни;
- У 1896 році у Флориді засновано місто Маямі.
Свято в церковному календарі
Понад тисячу років тому відбулася важлива подія, яка змінила хід історії – Хрещення Київської Русі. Ця подія визначила долю багатьох поколінь українців. Цього року ми святкуємо 1034 річницю.
З 2008 року день Хрещення Київської Русі відзначається на державному рівні. Дата обрана не випадково. За переказами, саме в цей день, 28 липня, у 988 році князь Володимир прийняв нову віру та повернувся до Києва, щоб охрестити народ Русі.
У цей день віряни також вшановують пам'ять князя Володимира – хрестителя Русі та вітають усіх Володимирів з іменинами.
У 988 році відбулося Хрещення Київської Русі
Прикмети 28 липня
- Пожовкла липа – чекайте на ранню осінь;
- Дощ зранку – до сонячного дня;
- Немає веселки після дощу – чекайте на ясні дні;
- Туман ввечері – до дощу;
- Коники гучно стрекочуть – до спеки.
Що не можна робити 28 липня
- Не можна сьогодні вживати алкоголь, оскільки він матиме на вас згубний вплив.
- Не варто пліткувати та обговорювати когось, адже зовсім скоро все повернеться до вас бумерангом.