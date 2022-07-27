Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

27 липня день Ангела відзначають Іларіон, Іраклій, Петро, Степан, Федір. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Обережно, небезпечно: що не можна гріти в мікрохвильовці

Цей день в Україні та світі

Всесвітній день ходулів;

У 2002 році відбулася "Скнилівська трагедія". Під час авіашоу на Скнилівському аеродромі (Львів, Україна) зазнав катастрофи літак Су-27, загинуло 77 і поранено понад 400 осіб. Це одна з найбільших в історії катастроф на авіашоу.

У 1900 році американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Хейвен продав перший гамбургер.

У 1890 році застрелився голландський художник Вінсент ван Гог.

Свято в церковному календарі

27 липня вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого чудотворця та засновника кількох монастирів. Стефан був ченцем Києво-Печерської Лаври. Цей день наші предки вважали переломним, оскільки від сьогодні починається перехід від літа до осені.

Гроза в цей день є дуже небезпечною, адже може спровокувати пожежу та накоїти лиха.

Прикмети 27 липня

Сьогодні падає дощ – буде дощити ще до кінця літа;

Суха погода – до теплої осені.

Що не можна робити 27 липня