Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
27 липня день Ангела відзначають Іларіон, Іраклій, Петро, Степан, Федір. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- Всесвітній день ходулів;
- У 2002 році відбулася "Скнилівська трагедія". Під час авіашоу на Скнилівському аеродромі (Львів, Україна) зазнав катастрофи літак Су-27, загинуло 77 і поранено понад 400 осіб. Це одна з найбільших в історії катастроф на авіашоу.
- У 1900 році американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Хейвен продав перший гамбургер.
- У 1890 році застрелився голландський художник Вінсент ван Гог.
Свято в церковному календарі
27 липня вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого чудотворця та засновника кількох монастирів. Стефан був ченцем Києво-Печерської Лаври. Цей день наші предки вважали переломним, оскільки від сьогодні починається перехід від літа до осені.
Гроза в цей день є дуже небезпечною, адже може спровокувати пожежу та накоїти лиха.
Прикмети 27 липня
- Сьогодні падає дощ – буде дощити ще до кінця літа;
- Суха погода – до теплої осені.
Що не можна робити 27 липня
- Сьогодні не можна косити, бо можете зустріти сінника – польового духа, який може зіпсувати урожай;
- День невдалий для рукоділля;
- Сьогодні не варто ремонтувати зламані речі. Ці заняття завершаться невдачею;
- Не можна в цей день залишати без нагляду домашню худобу на пасовищі.