Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

26 липня день Ангела відзначають Мирослава, Анна, Юхим, Антон, Степан, Юліан. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Обережно, небезпечно: що не можна гріти в мікрохвильовці

Цей день в Україні та світі

День парашутиста;

У 1788 році одинадцятим штатом США став штат Нью-Йорк;

У 1805 році через виверження Везувію була зруйнована велика частина Неаполя, близько 26 тисяч людей загинули.

Свято в церковному календарі

У народі на 26 липня кажуть Гаврилів день або день літнього Гаврила. В священному писанні Архангела Гавриїла називають вісником Бога. Саме він розповів Діві Марії про швидке народження Ісуса Христа. Він також захищав сім'ю Ісуса та навіть попередив Богородицю про плани Ірода вбити всіх немовлят, тож велів їй бігти із сином.

Архангел Гавриїл явився Христові перед розп'яттям. Згодом він приніс жінкам, які йшли до тіла радісну звістку про воскресіння Сина Божого.

Прикмети 26 липня

На небі темні хмари – до дощу;

На вулиці суха погода – до сухої осені;

Дощова погода – до ранньої та холодної зими;

Сильний дощ – до неврожаю;

Ластівки низько літають – чекайте затяжного осіннього сезону.

Що не можна робити 26 липня