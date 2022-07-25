Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
25 липня день Ангела відзначають Вероніка, Семен, Григорій, Гаврило, Федір. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День зубного техніка;
- День батьків;
- День каруселі;
- У 1687 році Іван Мазепа став гетьманом України;
- У 1978 році у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;
- У 1984 році Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космоc.
Свято в церковному календарі
25 липня в православній церкві вшановують пам'ять Прокла. До 25 липня зацвітає вода в річках і озерах – з'являється ряска, яку часто використовують для лікування найрізноманітніших хвороб.
Прикмети 25 липня
- Роса і туман – будуть ясні дні;
- На Прокла немає роси – до негоди;
- Гриби з'явилися в лісі – до похолодання;
- Бджоли голосно дзижать – до спеки.
Що не можна робити 25 липня
- Після обіду не варто займатися важкою працею;
- Після заходу сонця не рекомендовано займатися рукоділлям;
- Ліс сьогодні заборонено відвідувати.