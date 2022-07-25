Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

25 липня день Ангела відзначають Вероніка, Семен, Григорій, Гаврило, Федір. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

  • День зубного техніка;
  • День батьків;
  • День каруселі;
  • У 1687 році Іван Мазепа став гетьманом України;
  • У 1978 році у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;
  • У 1984 році Світлана Савицька стала першою жінкою-космонавтом, яка вийшла у відкритий космоc.

Свято в церковному календарі

25 липня в православній церкві вшановують пам'ять Прокла. До 25 липня зацвітає вода в річках і озерах – з'являється ряска, яку часто використовують для лікування найрізноманітніших хвороб.

Прикмети 25 липня

  • Роса і туман – будуть ясні дні;
  • На Прокла немає роси – до негоди;
  • Гриби з'явилися в лісі – до похолодання;
  • Бджоли голосно дзижать – до спеки.

Що не можна робити 25 липня

  • Після обіду не варто займатися важкою працею;
  • Після заходу сонця не рекомендовано займатися рукоділлям;
  • Ліс сьогодні заборонено відвідувати.