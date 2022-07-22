22 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 липня 2022 , 06:00Читать новость на русском
22 липня вшановується пам'ять священномученика Панкратія. Хто святкує іменини в цей день та які є пам’ятні дати 22 липня – читайте далі.
Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
22 липня день Ангела відзначають Олександр, Кирило, Костянтин. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День гамака.
Свято в церковному календарі
22 липня відзначають пам'ять священномученика Панкратія.
Прикмети 22 липня
- Зранку падає дрібний дощ – погода буде відмінна;
- Зграя летить над будинком – до доброї звістки;
- Якщо сьогоднішній день пройде спокійно – до доброї звістки;
- Хороший урожай чорниці – до морозної зими;
- Тьмяні зірки на землі – до грози;
- З'явилася веселка в небі – до ясної погоди.
Що не можна робити 22 липня
- Не можна суперечити батькам, навіть якщо вони неправі;
- Не варто сьогодні відправлятися в ліс наодинці;
- Сьогодні не можна носити одяг темного кольору.