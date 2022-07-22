22 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

22 липня 2022 , 06:00
Читать новость на русском

22 липня вшановується пам'ять священномученика Панкратія. Хто святкує іменини в цей день та які є пам’ятні дати 22 липня – читайте далі.

Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

22 липня день Ангела відзначають Олександр, Кирило, Костянтин. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Обережно, небезпечно: що не можна гріти в мікрохвильовці

Цей день в Україні та світі

  • День гамака.

Свято в церковному календарі

22 липня відзначають пам'ять священномученика Панкратія. 

Прикмети 22 липня

  • Зранку падає дрібний дощ – погода буде відмінна;
  • Зграя летить над будинком – до доброї звістки;
  • Якщо сьогоднішній день пройде спокійно – до доброї звістки;
  • Хороший урожай чорниці – до морозної зими;
  • Тьмяні зірки на землі – до грози;
  • З'явилася веселка в небі – до ясної погоди.

Що не можна робити 22 липня

  • Не можна суперечити батькам, навіть якщо вони неправі;
  • Не варто сьогодні відправлятися в ліс наодинці;
  • Сьогодні не можна носити одяг темного кольору.
Автор: Юлія Турелик