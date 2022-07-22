Именины: кто в этот день празднует день Ангела

22 июля день Ангела отмечают Александр, Кирилл, Константин. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Этот день в Украине и мире

  • День гамака.

Праздник в церковном календаре

22 июля отмечают память священномученика Панкратия.

Приметы 22 июля

  • Утром падает мелкий дождь – погода будет отличная;
  • Стая летит над домом – к хорошему известию;
  • Если сегодняшний день пройдет спокойно – к хорошему известию;
  • Хороший урожай черники – до морозной зимы;
  • Тусклые звезды на земле – до грозы;
  • Появилась радуга в небе – к ясной погоде.

Что нельзя делать 22 июля

  • Нельзя противоречить родителям, даже если они не правы;
  • Не стоит сегодня отправляться в лес наедине;
  • Сегодня нельзя носить одежду темного цвета.