Именины: кто в этот день празднует день Ангела
22 июля день Ангела отмечают Александр, Кирилл, Константин. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
Читайте также Осторожно, опасно: что нельзя греть в микроволновке
Этот день в Украине и мире
- День гамака.
Праздник в церковном календаре
22 июля отмечают память священномученика Панкратия.
Приметы 22 июля
- Утром падает мелкий дождь – погода будет отличная;
- Стая летит над домом – к хорошему известию;
- Если сегодняшний день пройдет спокойно – к хорошему известию;
- Хороший урожай черники – до морозной зимы;
- Тусклые звезды на земле – до грозы;
- Появилась радуга в небе – к ясной погоде.
Что нельзя делать 22 июля
- Нельзя противоречить родителям, даже если они не правы;
- Не стоит сегодня отправляться в лес наедине;
- Сегодня нельзя носить одежду темного цвета.