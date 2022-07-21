Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

21 липня день Ангела відзначають Олександр, Микола, Прокіп, Федір. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

  • У 1969 році американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця;
  • У 1983 році на антарктичній станції "Восток" була відзначена найнижча температура на Землі за всю історію спостереження – мінус 89,2 °C;
  • Міжнародний день нездорової їжі.

Свято в церковному календарі

21 липня вшановується пам'ять християнського великомученика Прокопія Кесарійського.

Прикмети 21 липня

  • Бджоли агресивні в цей день – чекайте на спеку і посуху.

Що не можна робити 21 липня

  • У цей день не рекомендовано купатися у водоймі;
  • Не можна займатися фізичною роботою, щоб не накликати біду;
  • Не варто вирушати в далеку дорогу, адже можуть розпочатися проблеми.