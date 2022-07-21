Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
21 липня день Ангела відзначають Олександр, Микола, Прокіп, Федір. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- У 1969 році американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця;
- У 1983 році на антарктичній станції "Восток" була відзначена найнижча температура на Землі за всю історію спостереження – мінус 89,2 °C;
- Міжнародний день нездорової їжі.
Свято в церковному календарі
21 липня вшановується пам'ять християнського великомученика Прокопія Кесарійського.
Прикмети 21 липня
- Бджоли агресивні в цей день – чекайте на спеку і посуху.
Що не можна робити 21 липня
- У цей день не рекомендовано купатися у водоймі;
- Не можна займатися фізичною роботою, щоб не накликати біду;
- Не варто вирушати в далеку дорогу, адже можуть розпочатися проблеми.