Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

20 липня день Ангела святкує Євдокія. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Міжнародний день торта;

День шахів.

Свято в церковному календарі

20 липня відзначається пам'ять преподобної Євдокії. Зазвичай у цей день сильно дощить і така погода затягується надовго.

Прикмети 20 липня

Бджоли гудуть – до посухи;

Падає дощ – погана погода затримається на місяць;

Не рекомендовано в цей день носити прикраси.

Що не можна робити 20 липня

– Не можна в цей день відмовляти у допомозі.