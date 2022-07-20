Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
20 липня день Ангела святкує Євдокія. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- Міжнародний день торта;
- День шахів.
Свято в церковному календарі
20 липня відзначається пам'ять преподобної Євдокії. Зазвичай у цей день сильно дощить і така погода затягується надовго.
Прикмети 20 липня
- Бджоли гудуть – до посухи;
- Падає дощ – погана погода затримається на місяць;
- Не рекомендовано в цей день носити прикраси.
Що не можна робити 20 липня
– Не можна в цей день відмовляти у допомозі.