Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

2 серпня день Ангела відзначає Ілля, повідомляє 24 канал. Привітайте його з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

  • День сестер;
  • День повітряно-десантних військ;
  • У 1887 році Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.

Свято в церковному календарі

2 серпня відзначають день пророка Іллі – одного з найбільш шанованих святих у християнстві. У Біблії сказано, що саме пророк Ілля був узятим на небо живим. Він вирушив до Бога на вогняній колісниці, після цього його стали називати громовержцем.


2 серпня вшановують пророка Іллю

Прикмети 2 серпня

  • Якщо зранку хмарно – чекайте гарного врожаю;
  • Якщо опівдні хмарно – чекайте на поганий врожай;
  • На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь;
  • По Іллі – і сонце по гіллі.

Що не можна робити 2 серпня

  • Ще від наших предків пішла заборона купатися на Іллі. У цей день варто обмежити перебування у воді, адже можна дуже легко потонути.
  • Не варто у цей день перебувати в полі.
  • Не можна випускати 2 серпня на вулицю домашніх тварин.
  • Рибалкам не можна брати рибу з червоними очима, її краще відпустити назад у річку.
  • Під час грози не варто стояти під деревом, оскільки туди може потрапити блискавка.