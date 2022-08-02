Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
2 серпня день Ангела відзначає Ілля, повідомляє 24 канал. Привітайте його з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День сестер;
- День повітряно-десантних військ;
- У 1887 році Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.
Свято в церковному календарі
2 серпня відзначають день пророка Іллі – одного з найбільш шанованих святих у християнстві. У Біблії сказано, що саме пророк Ілля був узятим на небо живим. Він вирушив до Бога на вогняній колісниці, після цього його стали називати громовержцем.
2 серпня вшановують пророка Іллю
Прикмети 2 серпня
- Якщо зранку хмарно – чекайте гарного врожаю;
- Якщо опівдні хмарно – чекайте на поганий врожай;
- На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь;
- По Іллі – і сонце по гіллі.
Що не можна робити 2 серпня
- Ще від наших предків пішла заборона купатися на Іллі. У цей день варто обмежити перебування у воді, адже можна дуже легко потонути.
- Не варто у цей день перебувати в полі.
- Не можна випускати 2 серпня на вулицю домашніх тварин.
- Рибалкам не можна брати рибу з червоними очима, її краще відпустити назад у річку.
- Під час грози не варто стояти під деревом, оскільки туди може потрапити блискавка.