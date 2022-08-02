Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

2 серпня день Ангела відзначає Ілля, повідомляє 24 канал. Привітайте його з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

День сестер;

День повітряно-десантних військ;

У 1887 році Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.

Свято в церковному календарі

2 серпня відзначають день пророка Іллі – одного з найбільш шанованих святих у християнстві. У Біблії сказано, що саме пророк Ілля був узятим на небо живим. Він вирушив до Бога на вогняній колісниці, після цього його стали називати громовержцем.



2 серпня вшановують пророка Іллю

Прикмети 2 серпня

Якщо зранку хмарно – чекайте гарного врожаю;

Якщо опівдні хмарно – чекайте на поганий врожай;

На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь;

По Іллі – і сонце по гіллі.

Що не можна робити 2 серпня