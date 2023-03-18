18 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

07:40

18 березня в православному календарі згадують святого Конона Мандонського. Мученика закатували до смерті за християнську віру в роки правління в Римі імператора Деція Траяна. Тому сьогодні варто помолитися до святого та попросити такої ж сили духу та віри для українців.