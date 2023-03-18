18 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

18 березня 2023, 07:40
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18 березня в православному календарі згадують святого Конона Мандонського. Мученика закатували до смерті за християнську віру в роки правління в Римі імператора Деція Траяна. Тому сьогодні варто помолитися до святого та попросити такої ж сили духу та віри для українців.

День ангела сьогодні святкують: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Костянтин, Лука, Микола, Марк, Федір, Феофан, інформує 24 Канал.

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Народні прикмети на 18 березня

  • Якщо на Конона ясно, тоді влітку буде суха погода.
  • Якщо в цей день з'явилися мухи або метелики – морозів більше не буде.
  • Якщо видно, як качки хлюпочуться в озерах – до теплої весни.
  • Якщо в лісі квітнуть проліски, тоді можна розпочинати роботу на городі.


Народні прикмети на 18 березня / Фото Canva

Що не можна робити 18 березня

  • Не варто кричати та сваритися з рідними та близькими.
  • Не ходіть в гості.
  • Не тримайте в серці злість на інших.
  • Не байдикуйте.
  • Не купуйте речей, які не принесуть вам користі.

Автор: Ольга Бомко