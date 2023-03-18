День ангела сьогодні святкують: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Костянтин, Лука, Микола, Марк, Федір, Феофан, інформує 24 Канал.
До теми 17 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Народні прикмети на 18 березня
- Якщо на Конона ясно, тоді влітку буде суха погода.
- Якщо в цей день з'явилися мухи або метелики – морозів більше не буде.
- Якщо видно, як качки хлюпочуться в озерах – до теплої весни.
- Якщо в лісі квітнуть проліски, тоді можна розпочинати роботу на городі.
Народні прикмети на 18 березня / Фото Canva
Що не можна робити 18 березня
- Не варто кричати та сваритися з рідними та близькими.
- Не ходіть в гості.
- Не тримайте в серці злість на інших.
- Не байдикуйте.
- Не купуйте речей, які не принесуть вам користі.