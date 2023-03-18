День ангела сегодня празднуют: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Лука, Николай, Марк, Федор, Феофан, информирует 24 Канал.

К теме 17 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 18 марта

  • Если на Конона ясно, то летом будет сухая погода.
  • Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет морозной.
  • Если видно, как утки плещутся в озерах – до теплой весны.
  • Если в лесу цветут подснежники, тогда можно начинать работу на огороде.

Народные приметы на 18 марта
Народные приметы на 18 марта / Фото Canva

Что нельзя делать 18 марта

  • Не стоит кричать и ссориться с родными и близкими.
  • Не ходите в гости.
  • Не держите в сердце злобу на других.
  • Не бездельничайте.
  • Не покупайте вещи, которые не принесут вам пользы.