День ангела сегодня празднуют: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Константин, Лука, Николай, Марк, Федор, Феофан, информирует 24 Канал.
К теме 17 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Народные приметы на 18 марта
- Если на Конона ясно, то летом будет сухая погода.
- Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет морозной.
- Если видно, как утки плещутся в озерах – до теплой весны.
- Если в лесу цветут подснежники, тогда можно начинать работу на огороде.
Народные приметы на 18 марта / Фото Canva
Что нельзя делать 18 марта
- Не стоит кричать и ссориться с родными и близкими.
- Не ходите в гости.
- Не держите в сердце злобу на других.
- Не бездельничайте.
- Не покупайте вещи, которые не принесут вам пользы.