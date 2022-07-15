Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

15 липня день Ангела святкують Арсеній та Василь. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Безпека понад усе: як правильно заклеїти вікна скотчем

Цей день в Україні та світі

У 1776 році в Мілані відкрили театр "Ла Скала".

Свято в церковному календарі

15 липня відзначають свято Сирої Бородиці або Берегині, яка здатна захистити від біди. Вона є берегинею дому та покровителькою врожаю. Сирою Богородицею цей день називають за те, що образ Берегині з появою християнства порівнювали з образом Богоматері.

Також 15 липня є днем пам'яті святителя Фотія, митрополита Київського.

Прикмети 15 липня

На Берегиню жовтіє листя на деревах – чекайте на швидку осінь та зиму;

Західни вітер – буде дощ;

Не видно вдень мурах – до дощу;

У лісі з'явилося багато ягід – зима буде морозною.

Що не можна і можна робити 15 липня

– Не варто в цей день вирушати у далекі поїздки.

– 15 липня біля дому садять березу та починають важливі справи. Кажуть, що вони повинні неодмінно здійснитися.