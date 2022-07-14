Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

14 липня день Ангела святкують Ангеліна, Аркадій, Дем'ян, Костянтин, Лев, Олексій. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

День взяття Бастилії у Франції;

День небінарних людей;

Вогняний фестиваль в Японії;

День оголеності в США;

У 1099 році учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим і вирізали майже всіх мусульман і євреїв (близько 40 тис. Чоловік), спалили мечеті та синагоги.

Свято в церковному календарі

14 липня православна церква вшановує безсрібників Косму і Даміана. Вони були наділені даром зцілювати тілесні та душевні хвороби силою молитви.

Римський імператор Карін намагався їх змусити принести жертву язичницьким богам, але коли сильно захворів, то звернувся до них за допомогою. Своїми молитвами брати зцілили його, тож він відпустив їх з почестями.

Окрім того, Косма і Даміан вміли лікувати травами. Вони навчалися всіх тонкощів у старого лікаря, але після того, як брати стали кращими за нього, він почав заздрити їхній славі та задумав лихе. Лікар покликав їх збирати трави в гори, де вбив їх, а тіла викинув у річку.

Брати ніколи не брали плату за свої послуги, саме тому їх назвали безсрібниками. Але одного разу жінка вирішила віддячити Даміану, тож поставила у його кишеню три яйця. Косма був обурений тим, що брат взяв дарунок та наказав, аби після смерті їх поховали окремо.

За переказами, зцілений ними верблюд наказав людським голосом поховати їх разом, адже Даміан прийняв подяку з милосердя, а не з користі. Тоді люди поховали їх разом.



Святі Косма і Даміан

Прикмети 14 липня

Чуєте спів солов'я – зима настане після Покрови;

Зірки вночі яскраво мерехтять – до сильної грози.

Що не можна робити 14 липня

– Не рекомендовано займатися садівництвом у цей день, однак можна зранку косити.