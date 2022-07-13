Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

13 липня день Ангела святкують Матвій, Яків, Маргарита. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Пам'ятні дати

У 1772 році британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід;

У 1837 році королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.

Свято в церковному календарі

13 липня віряни відзначають день дванадцяти всехвальних учнів Ісуса. У цей день згадують усіх апостолів Христа, які подорожували з ним та поширювали світом християнство. До дванадцяти апостолів входять Петро та його брат Андрій, Іван Богослов та його брат Яків Заведєєв, Пилип, Варфоломій, Левій Матвій та його брат Яків Алфєєв, Хома, Фадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріот. Останній зрадив Христа, тож його місце зайняв апостол Матвій.



13 липня вшановують апостолів Ісуса Христа

Прикмети 13 липня

Кує зозуля в цей день – літо буде теплим;

Ранкова роса – до сонячної погоди;

Немає роси – чекайте опадів.

Що не можна робити 13 липня

– У цей день не варто виходити з дому без оберега;

– Не рекомендовано призначати зустрічі на першу половину дня, оскільки вони не принесуть жодної користі.