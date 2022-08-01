Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
1 серпн день Ангела відзначають Григорій, Євгенія, Роман та Степан, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День інкасатора;
- Всесвітній день боротьби з раком легенів.
Свято в церковному календарі
1 серпня відзначають день преподобної Мокрини. Народилася свята в Каппадокії у 324 році. Вона була сестрою святителів Григорія Нісського і Василя Великого. Вона була наставницею для багатьох людей. Її матері уві сні явився ангел, який попросив дочку назвати Теклею, однак родичі назвали її Мокриною на честь бабусі-християнки.
Прикмети 1 серпня
- Теплий, сонячний день – до довгого "бабиного літа";
- Затяжні дощі – до бідності та неврожаю;
- Якщо пройшов грибний дощ – добре вродять горіхи.
Що не можна робити 1 серпня
- Не можна сьогодні піднімати з підлоги чиїсь загублені речі;
- Не варто сьогодні позичати комусь гроші;
- На Мокрини не рекомендують їсти круглі овочі та фрукти.