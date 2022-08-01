Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

1 серпн день Ангела відзначають Григорій, Євгенія, Роман та Степан, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

День інкасатора;

Всесвітній день боротьби з раком легенів.

Свято в церковному календарі

1 серпня відзначають день преподобної Мокрини. Народилася свята в Каппадокії у 324 році. Вона була сестрою святителів Григорія Нісського і Василя Великого. Вона була наставницею для багатьох людей. Її матері уві сні явився ангел, який попросив дочку назвати Теклею, однак родичі назвали її Мокриною на честь бабусі-християнки.

Прикмети 1 серпня

Теплий, сонячний день – до довгого "бабиного літа";

Затяжні дощі – до бідності та неврожаю;

Якщо пройшов грибний дощ – добре вродять горіхи.

Що не можна робити 1 серпня