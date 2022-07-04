Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
4 липня день Ангела святкують Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Максим, Микита. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День музики в стилі кантрі
- День національної поліції України
- День судового експерта
- День салату "Цезар" в США
- День Незалежності США
Пам’ятні дати
– У 1946 році Кенігсберг перейменований в Калінінград.
Свято в церковному календарі
4 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Цей день також називають "Ульянів день". Кажуть, що квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою. Предки готували в цей день спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки та зупиняти коовотечу.
Також жінки колись використовували липу в косметичних цілях. Липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.
Прикмети 4 липня
- Якщо довго гримить грім – чекайте затяжної дощової погоди;
- Спів солов'їв зранку – до теплої погоди;
- Північний вітер – дощу не буде;
- Багато роси вранці – до урожаю.
Що не можна робити 4 липня
– Не варто в цей день уникати домашньої роботи.
– Не можна нікого обманювати в цей день.