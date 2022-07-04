Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

4 липня день Ангела святкують Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Максим, Микита. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

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День національної поліції України

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День Незалежності США

Пам’ятні дати

– У 1946 році Кенігсберг перейменований в Калінінград.

Свято в церковному календарі

4 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Цей день також називають "Ульянів день". Кажуть, що квітки липи, зібрані 4 липня, володіють цілющою силою. Предки готували в цей день спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки та зупиняти коовотечу.

Також жінки колись використовували липу в косметичних цілях. Липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.

Прикмети 4 липня

Якщо довго гримить грім – чекайте затяжної дощової погоди;

Спів солов'їв зранку – до теплої погоди;

Північний вітер – дощу не буде;

Багато роси вранці – до урожаю.

Що не можна робити 4 липня

– Не варто в цей день уникати домашньої роботи.

– Не можна нікого обманювати в цей день.